شهدت الحلقة الثالثة من حكاية "الزيارة" ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية المذاع عبر قناة cbc تدهور علاقة خالد الذي يؤدي دوره الفنان محمد جمعة، بزوجته وعد الذي توديه الفنانة نهى عابدين إلى أن تصل للطلاق.

وبالتالي يقع الزوجين في خلاف كبير على الطفل آدم ومن الذي سيأخذه للعيش معه، ويبدأ الطفل آدم الذي يعيش مع جدته أم والدته، والتي تجسدها (حنان سليمان)، في السؤال عن والده خالد (محمد جمعة).

وتنتهي الحلقة الثالثة بصراع بين الزوجين، ينتهي بأن يأخد خالد قرار مصيري وهو أن يعيش معه أدم بعيدًا عن والدته.

وكانت انتهت الحلقة الثانية بمشهد خالد ووعد يجلسان أمام المأذون لتنفيذ إجراءات الطلاق؛ ويحاول خالد التراجع عن هذا القرار ويرجو وعد بأن تفكر مرة أخرى دون جدوى؛ فيستسلم لرغبتها.

"الزيارة" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، الحكاية من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم و منة عبيد، وإخراج محمد حماقي.