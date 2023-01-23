قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم إنشاء أول مصنع للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بقطار تالجو، أجراها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم إنشاء مصنع للحديد المسطح الذي يصدر للعديد من دول العالم بطاقة مليون طن.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بضرورة التصنيع والحفاظ على المنتج المحلي، مؤكدا أنه سيتم تصنيع 500 عربة من قطار تالجو درجة أولى وثانية وثالثة مكيفة وعادية في مصر.

وأكد وزير النقل، أنه تم التعاقد على سبعة قطارات نوم فاخر من قطار تالجو، موضحا أن رئيس شركة سينمز العالمية أهدى مصر قطارا كهربائيا سريعا.

وأشار إلى أن رئيس شركة تالجو قرر إهداء مصر قطارا تكرما للرئيس السيسي، مضيفا أنه تم إعداد دراسة لتقليل الفرق بين مصروفات التشغيل وبين الواردات.

ونوه بأن الرئيس السيسي طلب إلغاء قرار رفع أسعار تذاكر القطارات.