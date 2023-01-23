تساءل إيهاب أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، عن مدى اهتمام برنامج الحكومة بالتعليم والعملية التعليمية.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة طلبات مناقشة عامة تتعلق بالعملية التعليمية وسياسيات التعليم "هل التعليم له أولوية في برنامج الحكومة؟"، مضيفًا "التعليم والصحة أساس حياة المواطن المصري متى نطمئن أن التعليم والصحة أولوية".

من جهته، قال محمد فهمي عضو المجلس، إن التعليم له ثلاثة أضلاع المدرسة والمدرس والموازنة، مشيرًا إلى مدارس بلا عمال نظافة، مردفا: "هل هذا يعقل؟".

وتساءل عن مدى وجود بيئة مناسبة لتلقي التعليم، وبشان المدرس تساءل "هل تم إعداد المدرس إعدادًا حسنًا"، ذاكرا أن المدرس مازال يعامل على راتب 2014، مضيفا "هل عدد المدرسين كاف؟".

وأكد أن مشكلة التعليم تتطلب تضافر كل أجهزة الدولة لتوفير البيئة اللازمة وليس فقط مسؤولية وزارة التربية والتعليم.

وتحدث علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، عن الكثافة المرتفعة في المدارس التي تؤثر على حضور الطالب، مشيرا إلى تكلفة الدروس الخصوصية التي تبلغ نحو 66 مليار جنيه سنويًا.

وقال "الطالب يحصل على الثانوية العامة ولديه أخطاء إملائية، يوجد أيضا مدرسين يغلطوا في الإملاء"، منتقدًا المستوى الثقافي للمدرس.

وطالب بإعادة هيكلة منظومة التعليم، مناشدًا رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم باتخاذ إجراءات للإصلاح وليس وضع سياسات تربك الطالب وولي الأمر.

من جهته، طالب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بتوحيد أنماط التعليم في مصر، مشيرًا إلى تعدد أشكال التعليم والمدارس، ما بين دولية ويابيانية وقومية وتجريبية ومميزة.

كما دعا الجندي إلى دراسة نتائج التجارب التي أجرتها الوزارة وتحديد التجارب التي فشلت والتي نجحت لمعالجة أسباب الفشل واستكمال أسباب النجاح.