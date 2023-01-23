ضبط وإعدام 9 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح مسعود، في بيان اليوم الأحد، أن الحملات تمكنت خلال المرور على 951 منشأة غذائية من ضبط وإعدام 9 أطنان و208 كيلو جرامات أسماك وهوالك دجاج وخل وألبان وأغذية مختلفة؛ وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فيما تم سحب 696 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشهدت الحملات التي شنتها مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، تحرير 679 محضر جنح صحية بشأن المخالفات المضبوطة في مراكز وأقسام الشرطة الواقعة في دائرتها المخالفات المضبوطة، فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بشأن استصدار قرارات بغلق 137 منشأة غذائية مخالفة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة والمخالفين وتمت إحالة جميع المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.