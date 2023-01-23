سمح البرلمان الياباني لأعضائه بالتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لدورته الاعتيادية الجديدة اليوم الإثنين، بدون كمامات، للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات.



كان البرلمان الياباني بمجلسيه قد فرض شرط استخدام الكمامة في أبريل عام 2020، بالنسبة للقاعات العامة وغرف اللجان كإجراء لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.



ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، تم الآن إلغاء هذا الشرط الآن بالنسبة للمتحدثين على المنصة، غير أنه لا يزال يتعين على الأعضاء الآخرين استخدام الكمامات.



ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، تستمر دورة البرلمان الياباني 150 يوما، وتوقعت أن تشهد مناقشات ساخنة بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة بشأن إجراءات التعامل مع ارتفاع الأسعار ومسألة زيادة الإنفاق الدفاعى.