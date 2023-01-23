المركز الثقافي الإسباني ينظم ندوة عن النساء ضحايا أزمة صراع كولومبيا

ينظم المركز الثقافي الإسباني، بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، ندوة للأديبة الكولومبية مارثا لوسيا أورانتيا بعنوان "نساء ضحايا وجناة في أزمة صراع كولومبيا"، يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري.

وسوف تتحدث الكاتبة عن أزمة الصراع الكولومبي، بوصفها مشاركة في المناطق منزوعة السلاح التي تم إنشاؤها نتيجة لعملية السلام الكولومبية الموقعة في عام 2016.

وبحكم موقعها، ستروي تجربتها والمقابلات أو الحوارات التي أجرتها مع النساء اللواتي شاركن في الصراع الذي دام أكثر من 50 عامًا في كولومبيا، وقصصهن الشخصية، وكيف انتقلن من كونهن ضحايا إلى كونهن جناة في نفس الوقت. وتعد قصة شيقة ترويها الكاتبة الكولومبية صاحبة الخبرة الواسعة كشاهد عليها وبحكم عملها كصحفية ومن منظور تناولها في العديد من أعمالها الأدبية.

جدير بالذكر أن مارثا لوسيا أورانتيا، كاتبة، وصحفية ومحررة تتمتع بخبرة واسعة في مجالها تمتد لأكثر من ربع قرن. عملت كمحررة في العديد من وسائل الإعلام الهامة في الأمريكتين، ونشرت أعمالا روائية وكتبت مقالات، كما عملت في مجال النشر بصورة مستقلة لأعمال روائية وسير ذاتية. كما عملت في مجال التدريس في إطار برنامج ماجستير الكتاب الإبداعية على مدار ما يقرب من عشر سنوات.

وتتضمن أعمالها المنشورة عناوين مثل "سيبريانو"، "لا تحضر غداً"، و"خياشيم أسماك"، وهي في مجال السرد، أما عن أعمالها غير السردية فقد نشرت "أصحاب السطوة في كولومبيا"، وغيرها.