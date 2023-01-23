 شبكة الكهرباء البريطانية تأمر محطات الفحم ببدء الاستعداد لتوليد الكهرباء - بوابة الشروق
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شبكة الكهرباء البريطانية تأمر محطات الفحم ببدء الاستعداد لتوليد الكهرباء

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:50 ص

أصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية البريطانية أوامرها لثلاث محطات توليد للطاقة تعمل بالفحم في المملكة المتحدة لبدء الاستعداد للعمل في حالة الحاجة إليها لإمدادات الطاقة في البلاد مع موجات البرد القارس المفاجئة.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن الشركة المشغلة قولها إنها أعطت التعليمات في ضوء التوقعات التي تظهر أن هوامش الإمداد بالكهرباء قد تكون أكثر من المعتاد اليوم الاثنين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها شبكة الكهرباء الوطنية هذا الشتاء إلى الاحتياطي.

وأضافت أنها تعمل أيضا على تفعيل "خدمة مرونة الطلب" الحية - والتي تتيح لشبكة الكهرباء البريطانية الحصول على مرونة إضافية عندما يكون الطلب الوطني في أعلى مستوياته خلال أيام الذروة الشتوية .

ومن المقرر أن يظل الأمر ساريا حتى مارس المقبل.

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