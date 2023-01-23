تفاصيل مشاركة وزير الأوقاف في فعاليات المؤتمر الإفريقي الثالث لتعزيز السلم بموريتانيا

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيارة إلى موريتانيا استمرت لمدة 3 أيام؛ لحضور فعاليات المؤتمر الإفريقي الثالث لتعزيز السلم، والذي عُقد هذا العام تحت عنوان «ادخلوا في السلم كافة» بتنظيم من منتدى أبو ظبي للسلم.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، استقبل وزير الأوقاف عند وصوله لمطار نواكشوط الدولي، كل من وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني، والأمين العام للوزارة، فضلاً عن السفير خالد يوسف سفير مصر لدى موريتانيا وطاقم السفارة.



وشهدت زيارة وزير الأوقاف نشاطاً حافلاً، حيث شارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرها كل من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والرئيس النيجيري، ونائب رئيس وزراء غينيا بيساو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.



وأكد وزير الأوقاف في كلمته، أهمية العمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات على أرضية إنسانية ووطنية، والإيمان بالتنوع واحترام الاختلاف بكافة أنواعه.



على جانب آخر، شارك وزير الأوقاف في الندوة الحوارية التي أذيعت مباشرة على التلفزيون الموريتاني، بمشاركة كل من الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي السوداني الشيخ عادل حسن حمزة، ووزير الشئون الإسلامية الموريتاني السابق أبو بكر ولد أحمد.



وأقام السفير المصري مأدبة عشاء على شرف وزير الأوقاف، شارك فيها كل من رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني، والأمين العام لوزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني، وعدد من السفراء العرب المعتمدين في موريتانيا ورموز الجالية المصرية وممثلو الشركات المصرية العاملة في موريتانيا، حيث أهداهم عدداً من الكتب الصادرة عن وزارة الأوقاف.





