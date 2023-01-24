إصابة صربي إثر إطلاق شرطة كوسوفو النار على سيارة لعدم توقفها عند نقطة تفتيش

أطلقت وحدة خاصة من شرطة كوسوفو، اليوم الاثنين، النار على سيارة لعدم توقفها عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة ميتروفيتشا الشمالية؛ ما أدى إلى إصابة أحد الركاب الصرب.



وقال بيان صادر عن شرطة كوسوفو في العاصمة بريشتينا، إن رجال شرطة من وحدة روسو الخاصة، فتحوا النار لحماية أنفسهم؛ نظرا لأن السيارة لم تنصاع لأوامر بالتوقف، ثم اصطدمت بسيارة تابعة للشرطة.



وتمكن الشخصان اللذان كانا بالسيارة من الفرار من موقع الحادث، رغم تعرضهما لإطلاق نار.



وقالت الشرطة إنه تم إقامة نقطة التفتيش، التي لاتبعد كثيرا عن الحدود مع صربيا؛ لإحباط عمليات التهريب والأنشطة الإجرامية الأخرى.



وفي بلجراد، قال مكتب الحكومة الصربية لشؤون كوسوفو إن أحد ركاب السيارة أصيب بجروح خطيرة؛ جراء إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى في مدينة كراليفو الصربية، بينما لم يصب الراكب الثاني بأي أذى.