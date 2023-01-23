قال المهندس رامي العقاد، حفيد عباس محمود العقاد، إن منزل الأديب الراحل سيرمم ولن تتم إزالته، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القرار يتضمن انتداب لجنة عليا من كلية الهندسة جامعة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومركز بحوث الإسكان؛ للوقوف على سبل ترميم المنزل وليس إزالته.

ونوه أن لجنة كلية الهندسة بجامعة أسوان، أفادت بأهمية إزالة المنزل في تقريرها الصادر سابقًا؛ بسبب حدوث تصدعات في الجدار الشرقي؛ نتيجة الحفر في المنطقة المحيطة، وإزالة مبان بجوار المنزل.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه بعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف ترميم منزل العقاد، تقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة، ومركز بحوث الإسكان والبناء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة الميدانية لمنزل العقاد، واقتراح سبل الترميم، وليس الإزالة، من أجل الحفاظ على بيت العقاد، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح.