ضابط فقد ذراعيه في عملية إرهابية: مستعد أرجع أخدم بلدي

قال الضابط البطل طارق عبد الوهاب الذي فقد ذراعيه في عملية إرهابية وقعت في الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، إنه مستعد لخدمة الوطن من جديد.

وأضاف خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين: "صحيح أنا فقدت إيدي لكني لم أفقد انتمائي لوطني.. ولسه قلبي بينبض بحب بلدي ولسه لساني بيهتف تحيا مصر".

وتابع: "لو انطلب مني أقوم بواجبي وتحصلي الإصابات دي ألف مرة هقوم بواجبي فداء للوطن.. وأتمنى لما أتعافى أرجع أخدم بلدي تاني.. مصر أم الدنيا هتفضل أد الدنيا".

وفي وقت سابق، التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الشرطة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة.