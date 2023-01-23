قال سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز أمام الزمالك بثلاثية نظيفة بالدوري، جاء في وقت هام للغاية.

وأضاف قمصان في تصريحات تليفزيونية: "هناك تعهد داخل الفريق، بتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وبفارق كبير، وكان سيكون من الصعب خسارة اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهو تحدي كبير بالنسبة لنا".

وتابع: "الاستعداد لمباراة الزمالك، كان من خلال التدرب بشكل مكثف وجيد، والمدير الفني تحدث مع اللاعبين وطالبهم باللعب بأسلوب الفريق، ونجحنا في الفوز رغم الغيابات".

واستطرد: "خالد عبدالفتاح لاعب الفريق، كان عنصر هام ونجح بشكل مميز للغاية، وكولر هو صاحب التعاقد معه، والتعاون بين المدير الفني والجهاز المعاون جيد للغاية، وهذا سبب النجاح".

وأشار سامي قمصان، إلى أن مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق، جاء بسبب تميزه في التدريبات الجماعية رغم إيقافه فترة طويلة، وكان لديه تصميم في العودة، وكان يشعر بدعم الجماهير.

وأتم: "مشاركة اللاعب لم تكن مجازفة، ولكنها جاءت بسبب الثقة في قدراته، وكان قرار جرئ مشاركته أمام سموحة والزمالك، وجاء بعد مستواه المميز، وأعتقد أنه نجح في الرهان".