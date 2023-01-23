

قررت السلطات البحرينية اعتماد نصف يوم عمل للموظفين في القطاع الحكومي بوزارات المملكة وأجهزتها المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خلال اليوم الوطني الرياضي.



وأصدر أحمد بن زايد الزايد، رئيس جهاز الخدمة المدنية في البحرين، توجيهات الخدمة المدنية بشأن اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين، وأن يتم اعتماد هذا اليوم كنصف يوم عمل للموظفين في القطاع الحكومي بوزارات المملكة وأجهزتها المختلفة.



وأكد الزايد بأن التوجيهات تكلف كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية العمل على إعداد برامج رياضية، وإفساح المجال أمام موظفيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية، والتنسيق مع موظفيها لضمان استمرار سير العمل بها، بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للجمهور، بحسب صحيفة " الوطن البحرينية".