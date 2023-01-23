تونس تدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم

أدانت تونس إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بالسويد في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأكدت تونس - في بيان صحفي صدر عن وزارة الشئون الخارجية مساء اليوم- أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وإزدراء الأديان.

وحذرت تونس من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية.