بوتين يدعو إلى الحد من مخاطر استخدام العملات الأجنبية بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحد من المخاطر التي يخلقها استخدام العملات الأجنبية وأنظمة الدفع المتبادلة، مهمة ملحة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدا ضرورة تطوير التفاعل بين أنظمة الدفع الوطنية.

وأضاف بوتين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه كل الفرص ليصبح قطبا مستقلا قويا في عالم متعدد الأقطاب.

وأشار الرئيس الروسي، في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين، ونقلته وكالة سبوتنيك اليوم الاثنين: "من الواضح أن الاتحاد لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب القوية والمستقلة والمكتفية ذاتيا في العالم متعدد الأقطاب الصاعد، ليكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تشاركنا قيمنا وتسعى جاهدة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الأوراسي".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن تنسيق الأسواق المالية يؤدي لخلق ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد واستثمارها في الاقتصادات الوطنية، مضيفا أنه من المناسب استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية آسيوية توفر أدوات تقييم لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في المنطقة الكبرى.

وأوضح أن أحد أهم الأولويات الاستراتيجية للعمل المشترك يجب أن يكون تطوير الإمكانات التكنولوجية للدول الأعضاء في الاتحاد، وتحقيق الاستقلال الحقيقي والاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الكيماوية، وهندسة النقل، والإلكترونيات الدقيقة، وبناء السفن، والمستحضرات الصيدلانية والنظم البيئية الرقمية والطاقة البديلة والهندسة الزراعية والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج البذور.