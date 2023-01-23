رئيس الحرف اليدوية في ألمانيا يتوقع زيادة تكاليف الخدمات

بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد، سيتعين على عملاء الصناعات الحرفية في ألمانيا التكيف مع ارتفاع أسعار الخدمات.



وقال الرئيس الجديد للاتحاد الألماني للحرف اليدوية، يورج ديتريش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين إن نقص العمال المهرة يمكن أن يفاقم الأمر أيضا، موضحا أن النقص في العمال المهرة سيصل إلى مستوى حرج في السنوات القادمة، عندما يصل جيل طفرة المواليد إلى سن التقاعد، وقال: "الخطر يتمثل في أنه لم يعد من الممكن تقديم خدمات معينة في قطاع الحرف. علينا حتما الحيلولة دون حدوث هذا الوضع من خلال تضافر جهود السياسيين وقطاع الحرف".



وأضاف ديتريش: "الخدمات الحرفية تحت ضغط أسعار كبير"، مشيرا إلى أن الأجور وأسعار الطاقة ومساهمات الضمان الاجتماعي قد ارتفعت، كما تتسبب أسعار المواد المتزايدة في زيادة كبيرة في التكاليف، وقال: "الخدمات الحرفية صارت أغلى لأن الكثير من الأشياء أصبحت أكثر تكلفة وليس لأن الشركات تريد ذلك.. يساورني قلق من أن تصبح الخدمات الحرفية باهظة التكلفة على العملاء. يجب ألا يكون الأمر ذلك".