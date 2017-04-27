السجن 5 أعوام وغرامة 150 ألف جنيه لـ3 متهمين بتعاطي المخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الأحد، 3 أشخاص وهم كلٍ من: "ن.ف.س"، سائق معدات، و"م.ا.م"، سائق، و"م.ب.م"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمهم متضامنين مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بتعاطي المواد المخدرة خاصة الحشيش، وذلك في القضية المقيدة برقم 24698 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط 3 أشخاص؛ لتعاطيهم مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث أن عملية الضبط جرت حال ورود اتصال هاتفي من مصدر سري إلى الشرطة، فتم تقنين الإجراءات، وبالانتقال إلى حيث تواجد المتهمين، ألقي القبض عليهم أثناء تعاطيهم المواد المخدرة.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أيدوا ما جاء بتحريات المباحث، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد التعاطي، حيث تبين من تقرير مركز الإسكندرية للسموم، ومقره المستشفى الأميري الجامعي، إيجابية العينة المأخوذة منهم.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد السيد سعد، وعبد الكريم أبو النصر، وخالد أحمد زكى، وسكرتير المحكمة، عمرو زكي.