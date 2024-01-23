الحوثي: سنقابل أي خفض للتصعيد من أمريكا بالمثل

قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن أي خفض للتصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سيقابل بالمثل من قبلهم.

جاء ذلك خلال تغريدة لنائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين، حسين العزي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بعد ساعات من شن تحالف بقيادة الولايات المتحدة سلسلة غارات على أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضاف العزي: "واشنطن تقول إنها لا تريد الحرب، لكننا نتعاطى مع الأفعال وليس الأقوال"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن "صنعاء (الجماعة) لا تريد الحرب، وخفض التصعيد (من قبل واشنطن) سيقابله من جانبنا خفض تصعيد"، مؤكداً: "نحن نقاتل فقط من أجل السلام ونسعى لتحقيقه بالطريقة التي يختارها الخصم ومصداقيتنا عالية حربا وسلما، ومن الجيد إدراك ذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن" طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق عدة باليمن"، متوعدا بأن هذه الغارات "لن تمر دون رد".

وفجر الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر "إكس"، أنها "في إطار الجهود الدولية المتواصلة للرد على تزايد أنشطة الحوثيين، نفذت ضربات على 8 أهداف" في مناطق سيطرة الجماعة، مساء الاثنين.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن العملية شاركت فيها القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مشيرة إلى أنها منفصلة عن مهمات تحالف "حارس الازدهار" الذي كانت واشنطن أعلنت تشكيله في 18 ديسمبر الماضي.