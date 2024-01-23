 محمد يوسف: «استقبال المنتخب 6 أهداف في دور المجموعات شيء سلبي» - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يناير 2024 5:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محمد يوسف: «استقبال المنتخب 6 أهداف في دور المجموعات شيء سلبي»

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 4:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 4:48 ص

تحدث محمد يوسف لاعب النادي الأهلي السابق، عن نتائج المنتخب المصري في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا 6 أهداف في دور المجموعات، وهذا رقم كبير من الأهداف وشيء سلبي".

وأضاف: "في الهدف الأول كان يجب على أحمد حجازي ألا يمنح المساحة للاعب الرأس الأخضر أن يدور داخل منطقة الجزاء، رد فعله كان غير صحيح، وكان عليه أن يكبر مساحة جسده".

وتابع: "تبديل حمدي فتحي بتريزيجيه حرر 4 لاعبين في خط الهجوم بجانب تقدم محمد هاني ومحمد حمدي".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "يُحسب لروي فيتوريا التبديل بين شوطي المباراة، إلا أنه تأخر في تبديلي محمود كهربا ومصطفى فتحي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك