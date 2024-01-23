محمد يوسف: «استقبال المنتخب 6 أهداف في دور المجموعات شيء سلبي»

تحدث محمد يوسف لاعب النادي الأهلي السابق، عن نتائج المنتخب المصري في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية: "تلقينا 6 أهداف في دور المجموعات، وهذا رقم كبير من الأهداف وشيء سلبي".

وأضاف: "في الهدف الأول كان يجب على أحمد حجازي ألا يمنح المساحة للاعب الرأس الأخضر أن يدور داخل منطقة الجزاء، رد فعله كان غير صحيح، وكان عليه أن يكبر مساحة جسده".

وتابع: "تبديل حمدي فتحي بتريزيجيه حرر 4 لاعبين في خط الهجوم بجانب تقدم محمد هاني ومحمد حمدي".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "يُحسب لروي فيتوريا التبديل بين شوطي المباراة، إلا أنه تأخر في تبديلي محمود كهربا ومصطفى فتحي".