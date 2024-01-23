تقديم أكثر من مليون خدمة طبية داخل 27 منشأة صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات الهيئة؛ لمناقشة آخر مستجدات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والاستعدادات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي، في بداية مارس المقبل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه جار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء سيناء، ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء بجودة عالمية حتى الآن، وتتضمن أكثر من 250 ألف خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، وأكثر من 750 ألف خدمة بالمستشفيات، إضافة إلى أكثر من 100 ألف فحص طبي شامل، و7000 عمليات وجراحات متنوعة ومتقدمة.

وأضاف السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ترتكز على 31 منشأة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، منهم مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى الطور الميداني، بالإضافة إلى 6 مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، كما تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة.

ولفت إلى الإنتهاء من الاعتماد الكامل أو المبدئي لـ90% من المنشآت الصحية والمنقول تبعيتها لهيئة الرعاية في جنوب سيناء والبالغ عددها 27 منشأة صحية حتى الآن وذلك وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تحول جنوب سيناء إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا أن السياحة العلاجية هدف استراتيجي لهيئة الرعاية الصحية لتعظيم موارد الهيئة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

من جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير منظومة الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة، وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض المحافظة، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة كبرى في نوعية وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، كما يعد حماية وتغطية مالية للمنتفعين بالخدمات من أبناء المحافظة.