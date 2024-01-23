الأونروا: انقطاع الاتصالات في غزة دخل يومه الثامن

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة تخطى 25 ألفا، فيما أصيب ما يقرب من 63 ألفا بجراح منذ السابع من أكتوبر، فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية وتزداد الاحتياجات في غزة.

وذكر أن 15 مخبزا فقط ما زالت تعمل في قطاع غزة، فيما لا تعمل أي مخابز شمال وادي غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) أن انقطاع الاتصالات في غزة دخل يومه الثامن.

وأشارت إلى أن تعطل تلك الخدمات يمنع الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة والتواصل مع المسعفين كما يعرقل الاستجابة الإنسانية.

ولفتت (أونروا) إلى أن عدد النازحين داخل قطاع غزة يبلغ 1.7 مليون شخص، لافتا إلى أن 335 شخصا منهم على الأقل قُتلوا أثناء وجودهم في منشآت تابعة لها، لافتة إلى أن 151 موظفا مع (أونروا) قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

من جهته، أكد أمين عام الأمم المتحدة خلال مشاركته في كل من اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز و قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين، في أوغندا، أن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، "أمر غير مقبول".

وقال أنطونيو جوتيريش "إن هذا من شأنه أن يطيل - إلى أجل غير مسمى - أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب، وتشجيع المتطرفين في كل مكان" مؤكدا أنه يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.