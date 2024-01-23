وزير الصحة ونائب محافظ البحيرة يتفقدا سير العمل داخل مستشفى كوم حمادة التخصصي

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، مستشفى كوم حمادة التخصصي.

وتفقدوا أقسام المستشفى، قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة والصيدلية؛ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توافر الخدمات الطبية للمواطنين والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.

وأكد وزير الصحة، أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على رأس أولوياتها، حيث حققت مصر نجاحات غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة.

وبدورها، أكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى كوم حمادة مقامه على مساحة إجمالية 8900 متر منها مساحة المباني 3100 متر وبتكلفة إجمالية 838 مليون جنيه، وتخدم حوالي مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة، وتتكون من دور أرضي، و5 أدوار علوية بطاقة استيعابية 263 سريرا، وتضم 20 سريرا للعناية و31 حضانة، و39 ماكينة غسيل كلوي، و114 سريرا للقسم الداخلي، و6 أسرة للعمليات، و16 عيادة، و4 أسنان و15 سريرا للإفاقة، و16 سريرا للطوارئ.

وحضر الجولة، د. هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، واللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.