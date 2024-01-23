عاد الحديث عن النيران الصديقة بين جنود الاحتلال، في أعقاب ما أعلنته كتائب القسام، حول استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي بالخطأ، جنوده المشتبكين مع مقاتلي القسام، بمخيم المغازي، وذلك في ظل احتدام المعارك جنوبي غزة وتزامنا مع فقدان جيش الاحتلال 24 جنديا في يوم قتال واحد.

وتستعرض "الشروق" أشهر حوادث القتل الخطأ بين جنود الاحتلال خلال معارك طوفان الأقصي، والتي كان آخرها واقعة القصف غربي خان يونس.

- ارتباك يوم 7 أكتوبر

تعددت حوادث النيران الصديقة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بعضهم البعض وبين الجنود والمستوطنين أيضا، حيث كشف تحقيق صحفي لهآرتس العبرية عن ضرب مروحية إسرائيلية، المستوطنين في مهرجان الطبيعة يوم ٧ أكتوبر، بينما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أهالي الضحايا عن قيام دبابة إسرائيلية بضرب منزل يضم مستوطنين في بئيري يوم ٧ أكتوبر.

وأظهر تحقيق لصحيفة يديعوت أحرنوت قيام الطيران الإسرائيلي بضرب عدد من السيارات كان على متنها مستوطنين أسرى دون تحديد عدد القتلي في الواقعة، فيما أكدت الحكومة الإسرائيلية صحة مزاعم التحقيق.

- نيران صديقة داخل القطاع

أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي، يوم ١٢ ديسمبر الماضي، عن سقوط ٢٠ من جنوده بنيران صديقة في قطاع غزة بينهم ١٣ تم استهدافهم مباشرة و٧ تم قتلهم بالخطأ.

- استهداف الأسرى الهاربين

في يوم ١٦ ديسمبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال عن قتل جنوده لـ٣ أسرى إسرائيليين في الشجاعية، حيث يظن الاحتلال أنهم من المقاومة الفلسطينية.