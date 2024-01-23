تأهل منتخب مصر لكرة اليد رسيمًا إلى نهائيات كأس العالم والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، عقب التأهل لدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مصر على نظيره أنجولا 37-25 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة خلال الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وحسم منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول لصالحه بنتيجة 20/13، بعد أن كانت المباراة متكافئة بشكل كبيرة حيث وصلت النتيجة 8-8، ولكن نجح الفراعنة بعد ذلك توسيع الفارق.

وواصل منتخب مصر تفوقه الكبير على منتخب أنجولا في الشوط الثاني، حيث حسم الفراعنة نتيجة المباراة والتأهل رسميًا لكأس العالم لكرة اليد.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.