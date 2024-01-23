دراسة: الفرنسيون يتناولون كميات أقل من الكحوليات والنساء يعكسن الاتجاه

أظهرت دراسة استمرار تراجع استهلاك المشروبات الكحولية في فرنسا، على الرغم من أن النساء في بعض الفئات العمرية يشربن الكحول بشكل أكبر من ذي قبل.

كما أظهرت الدراسة التي قدمتها السلطات الصحية في باريس، اليوم الثلاثاء، أن الاستهلاك السنوي للكحوليات من جانب الأشخاص فوق سن 15 عاما تراجع من 7ر11 لتر إلى 5ر10 لتر بين عامي 2017 و2021 .



وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك الخمور بشكل خاص يشهد تراجعا مدفوعا بتغير العادات الثقافية والحملات ضد استهلاك الكحوليات.

ووفقا للدراسة، يشرب الشباب الكحوليات عدد مرات أقل مقارنة بالأشخاص الأكبر عمرا، إلا أنهم يصبحون ثملين بصورة أكبر عندما يفرطون في تناولها .

وتراجعت نسبة الأشخاص الذين يشربون الكحوليات أسبوعيا أو يوميا في فرنسا بين الرجال الذين يبلغون 55 عاما وما فوق وبين النساء اللائي يبلغن 45 عاما من العمر فأكبر.

إلا أن الدراسة أظهرت أن النساء بين عمر 35 عاما و44 عاما يشربن الكحوليات على أساس أسبوعي وفي بعض الحالات يسكرن بشكل دائم.