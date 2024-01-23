 الاتحاد الأوروبي: قدراتنا محدودة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: قدراتنا محدودة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 10:51 ص
قال الاتحاد الأوروبي، إن هناك ضغوطًا على إسرائيل من قبل المفوضية الأوروبية بهدف الوصول لهدنة إنسانية في غزة.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بينو، لوكالة «أنباء العالم العربي»: «قدرات الاتحاد الأوروبي محدودة فيما يتعلق بوقف الحرب في غزة».

وأضاف بينو: «لا يمكننا اتخاذ قرارات أقوى من ذلك، فإسرائيل دولة شريكة وصديقة للاتحاد الأوروبي، وهناك دول في الاتحاد الأوروبي لديها علاقات قوية وتاريخية مع إسرائيل".

وتابع: «إذا تحدثنا عن استخدام أدوات أقوى لوقف الحرب يجب أن يكون هناك إجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير موجود».

وأكد ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين، مبينا أن حل الدولتين سيكون في صلب مباحثات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وليس فقط وقف إطلاق النار.

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