الشرطة الأمريكية تطارد مسلحا مشتبها به بعد العثور على 7 قتلى

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها تطارد مسلحا مشتبها به عقب العثور على 7 قتلى في منزلين بجولييت بولاية إلينوي.

وأفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية، في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة تبحث عن روميو نانس، الذي تعتقد أنه يقود سيارة تويوتا كامري حمراء تحمل لوحة رقم "كيو 730 ألفا و412، وتقول إنه يجب اعتباره مسلحا وخطيرا.

وعثرت الشرطة على القتلى بمنازل في مجمع 2200 بطريق وست أكسس، وأغلقت المنطقة بين شارع ماديسون فيما بين طريق جلينوود وشارع دوجلاس وتتوقع السلطات أن يستمر الإغلاق عدة ساعات.

وأكد بيل إيفانز رئيس شرطة جولييت، مقتل 7 أشخاص بالرصاص.

وقال إيفانز: "قلوبنا مع عائلات ضحايا هذه الجريمة البشعة.. سنفعل ما بوسعنا هنا في قسم شرطة جولييت لتقديم المسؤول عن ذلك للعدالة".