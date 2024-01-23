علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أداء المنتخب الوطني المخيب لآمال الجماهير المصرية في أعقاب تعادله أمام الرأس الأخضر بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما اكتفى بثلاثة تعادلات خلال مباريات المجموعة، ليحتل المركز الثاني ويضمن التأهل إلى دور الـ16.

وعبرت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، عن غضبها الشديد إزاء عدم تمكن اللاعبين من الحفاظ على هدف الفوز بإهداء كاب فيردي التعادل بالثواني الأخيرة من المباراة، قائلة: «أنا مقهورة ودمي محروق من الجول الأخير، لم نتمكن من الحفاظ على الكرة لمدة 3 دقائق في نهاية المباراة! عيب».

وأكدت أن الإخفاق في تحقيق الفوز بدور المجموعات والصعود بثلاثة تعادلات؛ لا يمكنه أن يبشر بتجاوز المنتخب دور الـ16، لا سيما أن الصعود جاء بفضل جهود منتخب موزمبيق، قائلة: «صعدنا بأقدام موزمبيق، كان علينا الفوز على الأقل في مباراة واحدة، ولكن لم نفز في أي مباراة، وبالتالي هذا الأداء لا يمكن أن ينبئ بصعود مصر من دور 16».

وصعد منتخب مصر لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بكوت ديفوار، رغم تعادله مع منتخب الرأس الأخضر 2-2 مساء الإثنين، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وجاء تعادل مصر في نفس الجولة التي تعادل فيها منتخبا غانا وموزمبيق 2-2 أيضا، ليحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخبي غانا وموزمبيق، فيما احتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وبذلك يواجه منتخب مصر وصيف المجموعة السادسة والتي تضم كلا من المغرب، تنزانيا، الكونغو وزامبيا.