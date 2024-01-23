جامعة دمياط تعقد اجتماعها التحضيري الثاني لفريق تحديات صناعة الأثاث بالمحافظة

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الاجتماع التحضيري الثاني لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث في محافظة دمياط، والمقرر انطلاقه بالجامعة في 5 مارس 2024.

وفي بيان أصدره الدكتور حمدان ربيع المتولي، اليوم، أن الاجتماع تناول عمل محاكاة للمنتدى لاستعراض أهم المحاور الرئيسية، والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى، واستمع رئيس الجامعة لآراء ومقترحات الحضور حول أهم تحديات الصناعة، وسبل تطويرها، وتعزيز تنافسيتها، وتقديم خبرات علمية وعملية للصانع المحلي تسهم في تطويره لغزو السوق العالمي.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقديم مشروعات بحثية تخدم المحافظة، من خلال بحث المشاكل الحقيقية للمجتمع وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات لدعم الصناعة ومواجهة التحديات التي تشكل عائقا أمام النمو الإقتصادي، وفق توجيهات وزارة التعليم العالي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة.

يأتي ذلك ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز بحوث الإلكترونيات، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، والغرفة التجارية بدمياط، تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.