البرلمان الهولندي يوافق على قانون طالبي اللجوء المثير للجدل

اجتاز قانون بشأن توزيع أكثر عدالة لطالبي اللجوء في هولندا العقبة البرلمانية الأخيرة، رغم المعارضة الشرسة من الأحزاب اليمينية الراديكالية.

وصوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لصالح القانون بأغلبية واضحة.

ويهدف القانون لضمان توزيع طالبي اللجوء بصورة أكثر مساواة عبر البلاد، وإذا لزم الأمر يمكن أن يتم إجبار السلطات المحلية على استقبال أشخاص.

وكان مجلس النواب صوت بالفعل لصالح القانون العام الماضي.

وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة على وجه الخصوص القانون، وترغب هذه الأحزاب في خفض شديد لتدفق طالبي اللجوء الجدد.

وتعقد الموافقة على القانون محادثات تشكيل ائتلاف بين الأحزاب اليمينية الأربعة، ويتحدث خيرت فيلدرز اليميني الشعبوي، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ويود أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، عن "مشكلة كبرى" أمام المحادثات.

وكانت الأحزاب الأربعة التي يحتمل أن تشكل ائتلافا، قد أعلنت عن رغبتها في خفض تدفق المهاجرين بصورة كبيرة، لكن أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ، قرروا التصويت لصالح القانون بصورة مفاجئة في نهاية المطاف، ضد رغبات قيادة الحزب.

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