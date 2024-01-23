 أوكرانيا تقصف 8 مجموعات روسية وتدمر صاروخا موجها من طراز Kh-59ا - بوابة الشروق
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أوكرانيا تقصف 8 مجموعات روسية وتدمر صاروخا موجها من طراز Kh-59ا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 11:35 ص
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الأوكرانية أصابت 8 مجموعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للجيش الروسي بينما دمرت قوات الدفاع الجوي صاروخا جويا موجها من طراز Kh-59 خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن وحدات الصواريخ أصابت أيضا نقطة مراقبة روسية ونظام مدفعية ورادار في حين وقع 68 اشتباكا قتاليا بين الجيشين الأوكراني والروسي في نفس الفترة".

وأضاف البيان أن الجيش الروسي شن في المجمل 3 ضربات صاروخية و65 غارة جوية، بالإضافة إلى 56 ضربة صاروخية على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان. ونتيجة لهذه الهجمات، وقع ضحايا بين السكان المدنيين وتعرضت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى لأضرار.

ووفقا للبيان، هاجم الجيش الروسي البنية التحتية المدنية في إقليمي خاركيف وبالاكليا؛ حيث أطلق أربعة صواريخ سام من طراز S300/400. في الوقت نفسه، ألحقت القوات الأوكرانية خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية للروس، مما يستنزف قدرات روسيا على طول خط المواجهة بأكمله.

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