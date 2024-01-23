الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة حوثية في شمال البلاد

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية شمال غرب الجوف".

ولم يصدر الحوثيون تعليقاً حول ذلك حتى الآن.

وتتقاسم الحكومة اليمنية والحوثيون السيطرة على محافظة الجوف، المرتبطة بحدود برية مع السعودية، والتي تعد واحدة من أكبر المحافظات مساحة.

ويأتي هذا في ظل هدوء حذر تشهده معظم جبهات القتال مع استمرار المساعي الأممية والدولية لإقناع الحوثيين والحكومة اليمنية، بالتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو تسع سنوات.