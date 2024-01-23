شولتس يسعى إلى جعل ألمانيا رائدة في مجال الاقتصاد التدويري

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته فى أن تصبح ألمانيا دولة رائدة عالميا في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية، كوسيلة لجعل الصناعة الألمانية مكتفية ذاتيا على نحو أكبر.

وبمناسبة اجتماع تحالف التحول فى مجال الصناعة ، قال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء :"هدفنا هو أن نصبح رائدين عالميا في التقنيات والمنتجات الدائرية".

يذكر أن هذا هو رابع اجتماع تعقده الحكومة الاتحادية وكبار الشخصيات من الاقتصاد والنقابات والجمعيات والعلوم والمجتمع المدني.

وساق شولتس أمثلة على الاقتصاد التدويري مثل البطاريات والبناء. وقال المستشار: "لهذا السبب نعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد التدويري والتي سنطرحها في القريب العاجل".

وأضاف شولتس:" الأمر لم يعد يتعلق فقط بفصل النفايات أو التأمين على العلب (أى دفع المستهلك مبلغا إضافيا تأمينا عند شراء المشروبات المعلبة على أن يسترد مبلغ التأمين عند إعادة العلب إلى نقاط التجميع أو إعادة التدوير)". وتابع المستشار الألماني حديثه قائلا: "يوفر الاقتصاد التدويري فرصة لتقليل اعتمادنا على استيراد المواد الخام المهمة، وذلك من خلال الإكثار من إعادة الاستخدام (التدوير)".

وأكد شولتس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا والأزمة الحالية في الشرق الأوسط تبرز بوضوح العواقب التي قد تحدثها مثل هذه الأزمات على أسعار الطاقة وأمن الإمداد والاقتصاد العالمي. إن إمكانات الاقتصاد التدويري هائلة. تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد التدويري يمكن أن يحقق بحلول عام 2030 ما يقارب 12 مليار يورو سنويا من القيمة الإجمالية المضافة ويخلق فرص عمل جديدة".

وفي ذات السياق، أعربت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه عن اعتقاده بأن إمكانات الاقتصاد التدويري كبيرة، وقالت:" في أوقات ندرة الموارد واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام، يجب علينا توجيه الاقتصاد بحيث تتم إعادة استخدام المواد الخام لأطول فترة ممكنة".