تعتزم الحكومة البريطانية استثمار 3ر1 مليار جنيه إسترليني (7ر1 مليار دولار) إضافية لبناء المفاعل سايز ويل سي النووي، بهدف تحفيز المستثمرين على العودة إلى المشروع.

وذكرت وكلة بلومبرج للأنباء أن الحكومة ستصبح أكبر مساهم في المشروع وتعمل لجذب استثمارات خاصة كافية إليه، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع في وقت لاحق من العام الحالي. وفي نوفمبر 2022 ضخت الحكومة 700 مليون جنيه إسترليني في المشروع، وفي الصيف الماضي ضخت 511 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان رسمي نشر اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في حين مازالت عملية جذب الاستثمارات للمفاعل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2ر3 جيجاوات وتنفذه شركة إلكتريسيتيه دو فرنس (إي.دي.إف) الفرنسية، مستمرة.

وهذا المشروع حيوي بالنسبة لبريطانيا لكي تثبت قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة إنتاجها من الطاقة النووية 4 مرات بحلول 2050. لكن المشروع يواجه مشكلات عديدة وبخاصة بسبب ارتفاع التكلفة وتعطل عملية التنفيذ مما أثار قلق المستثمرين.

ويعني الدعم الحكومي للمشروع تقليل المخاطر التي يواجهها المستثمرون فيه.

وتعتبر الطاقة النووية مكونا رئيسيا في استراتيجية بريطانيا للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية. ويمكن أن يغطي المفاعل الجديد 7% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء إلى جانب توفير مصدر كهرباء احتياطي لمحطات طاقة الرياح البحرية والتي تحتاج إلى تسريع إنشائها، لكن إقامة مشروعات الطاقة في بريطانيا تواجه حاليا مصاعب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها بناء محطة طاقة نووية كبيرة جديدة بعد محطة سايز ويل سي، مشيرة إلى أنها ستتخذ القرار النهائي بشأن إقامة محطتين نوويتين إضافيتين في 2029.