البيت الأبيض عن المحادثات حول المحتجزين في غزة: لم تصل بعد إلى مستوى المفاوضات

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن المحادثات الجارية لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة لم تصل بعد إلى مستوى «المفاوضات»، واصفا إياها بأنها مناقشات «رصينة وجادة» حول ما قد يكون مقبولا لجميع الأطراف.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي: «لا أعلم أن الوقت قد حان الآن للحديث عن (الجهود الجارية). هذه مناقشات مستمرة. لن أصنفها حتى على أنها مفاوضات في هذه المرحلة».

ولم يتمكن من تأكيد التقارير حول بعض الخيارات التي تمت مناقشتها، بما في ذلك وقف طويل للقتال لمدة شهرين، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «CNN».

لكنه قال إن الولايات المتحدة ستدعم «بالتأكيد» وقف القتال لفترة أطول من هدنة الأسبوع، التي تم الاتفاق عليها العام الماضي مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى.

وأضاف كيربي: «سيمنحنا ذلك الفرصة لإخراج جميع الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات، وسندعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول من الأسبوع الذي تمكنا من إنجازه».

وقال كيربي إن بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، يزور القاهرة الثلاثاء لمواصلة المناقشات بشأن صفقة محتجزين محتملة.