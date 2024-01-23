رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بأبو قرقاص

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الاثنين، أعمال تشغيل محطة معالجة صرف صحي أبو قرقاص بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة 35 مليون جنيه.



وأوضح رئيس مياه المنيا، أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا، وجار عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم مركز ومدينة أبو قرقاص، مؤكدا أن أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تم تنفيذها وفقا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة وطبقا لجدول زمني محدد لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقرى حياة كريمة بمركز أبو قرقاص.



وأكد وجود تنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة، لضمان جودة الأعمال ودخول التوسعات الخدمة في أقرب وقت لخدمة مواطني مركز ومدينة أبو قرقاص.