قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة، وبين 17 إلى 18 على السواحل الشمالية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن نشاط الرياح على مناطق متفرقة يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مؤكدًا أن الطقس شتوي معتاد في مثل هذا الوقت من العام.

وذكر أن محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء تسجل أعلى درجات حرارة، إذ تتراوح العظمى ما بين 21 إلى 22 درجة، قائلًا إن الأجواء مائلة للبرودة نهارًا، على أغلب الأنحاء.

وحذر من أن الطقس شديد البرودة، خلال ساعات الليل، منوهًا أن الصغرى على القاهرة تصل إلى 11 درجة، بينما تصل في المحافظات ذات الظهير الصحراوي إلى 6 درجات.

وتوقع استمرار فرص الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع، موضحًا أنها تمتد أقل حدة غدًا الأربعاء، للمحافظات الجنوبية من الوجه البحري.

وأشار إلى أن «السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة الخميس المقبل»، مضيفًا أن الأمطار تمتد كذلك إلى محافظات جنوب الوجه البحري وجنوب القناة.

https://youtu.be/Ik11rwXyvuU