تحدث محمد هاني مدافع منتخبنا الوطني، عن تأهل الفراعنة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق انتصار خلال مبارياته الثلاثة بدور المجموعات لأمم إفريقيا هذا العام، ولكنه تأهل إلى الدور ثمن النهائي بصفته ثاني المجموعة الثانية، خلف منتخب كاب فردي المتصدر.

وقال هاني في تصريحات تليفزيونية: «كنا في موقف صعب وتأخرنا في النتيجة أمام كاب فيردي، ثم استطعنا العودة والتقدم قبل أن نلتقى هدف التعادل في الوقت القاتل، وسيناريو المباراة منحنا الشعور أن المنتخب يستحق أن يكون في مكان أفضل».

وأضاف: «هدفنا كان العبور من دور المجموعات، والمباريات القادمة لها حسابات أخرى واستعدادات مختلفة».

وأتم: «محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر ومن أكثر اللاعبين التزاما ونتعلم منه كثيرًا، وأتمنى أن يتعافى سريعا ويصل المنتخب لنصف النهائي والنهائي ويعود لنا».