صحيفة عبرية: حماس تقود حرب نفسية فعالة على المجتمع الإسرائيلي

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تناول محللان إسرائيليان خلال موضوع صحفي، مدى كفاءة الحرب النفسية التي تشنها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على الشعب الإسرائيلي من جهة، ولكسب الرأي العام العالمي من جهة.

ويقول رون شلايفر الأستاذ المختص بالحروب النفسية من جامعة إريال لصحيفة جيروزاليم بوست، إن حماس تستهدف 3 فئات هم: المستوطنون والفلسطينيون والقوى العالمية الفاعلة.

ويشير الباحث عومير دوستري من مؤسسة جيروزاليم لمدى فعالية تلك الأساليب الدعائية بقوله إن دعايا حماس نجحت في جذب الليبراليين بدول الغرب لصف الفلسطينيين.

وأضاف عومير إن حماس تستطيع دائما التوفيق بين الرسائل حتى لو كانت متناقضة لكسب تأييد مختلف الفئات.

ويوضح شلايفر أن حماس تولي اهتماما بما يعرف بالتريند؛ إذ تتتبع مدى تأثير كل من مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويضيف شلايفر أن الرسالة التي تعمل حماس إعلاميا على ترسيخها في أذهان المستوطنين تتمحور حول قوة وشراسة المقاومة الفلسطينية من جهة، وعجز الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى على مجابهتها ليكون التفاوض هو الحل الأمثل.