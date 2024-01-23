الاتحاد الأوروبي: هجمات البحر الأحمر لم تؤثر بعد على أسعار الطاقة والسلع

قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دمبروفسكيس، إن هجمات جماعة الحوثي على سفن الحاويات في البحر الأحمر لم تؤثر بعد على أسعار الطاقة والسلع في أوروبا.

ولفت دمبروفسكيس اليوم الثلاثاء بعد اجتماع غير رسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن تكاليف النقل ترتفع.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركات الشحن تحول مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يستغرق وقتا أطول.

وانخفضت حركة المرور من البحر الأحمر بنسبة 22% خلال شهر، ومن المرجح أن تواصل الانخفاض.

وأوضح دمبروفسكيس: "إن الأثر الاقتصادي الأوسع والتأثير على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بصفة عامة سيعتمد بصورة كبيرة على مدة هذه الأزمة".

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه من المهم أن تتم مناقشة إجراءات حماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تبدأ عملية عسكرية لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر الشهر المقبل، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، للمساعدة في إنهاء هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن.

ويهاجم الحوثيون السفن التي يرون أنها مرتبطة بإسرائيل ضمن جهود لدعم حركة (حماس) في قطاع غزة. ويهدفون إلى إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

يشار إلى أن عملية الاتحاد الأوروبي ستكون مستقلة عن العملية الجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من عدة دول لمهاجمة قواعد جماعة الحوثي التي تضرب السفن التجارية بالصواريخ.