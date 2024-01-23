9 رجال يمثلون للمحاكمة بتهمة قتل الصحفي الهولندي دي فريس

بدأت في هولندا، اليوم الثلاثاء، المحاكمة الخاصة بجريمة قتل الصحفي الهولندى المتخصص فى تغطية الجرائم بيتر دي فريس، والتى تحظى باهتمام واسع النطاق، حيث يواجه تسعة رجال اتهامات بالقتل أو المشاركة في القتل.

وفي محكمة شهدت إجرءات أمنية مشددة في أمستردام، أكد كل المتهمين حقهم في التزام الصمت في المحكمة، بينما زعم متهم واحد براءته من التهم المنسوبة إليه.

كما تتهم لائحة الاتهام سبعة من الرجال التسعة بتشكيل منظمة إرهابية بغرض الإرهاب.

وتردد أن الجريمة ارتكبتها عصابة مخدرات سيئة السمعة. ويمثل مرتكب الجريمة المزعوم وسائق السيارة التي هرب فيها للمحاكمة للمرة الثانية. وتقرر إعادة محاكمتها لأسباب إجرائية.

وكان الصحفي الهولندي البارز في تغطية أخبار الجرائم دي فريس قد تعرض لإطلاق النار في وسط أمستردام في صيف عام 2021 وتوفي لاحقا متأثرا بإصابته.

وكانت عصابة المخدرات المتهمة بقتله تخضع للمحاكمة في ذلك الوقت. وكان دي فريس من المقربين من الشاهد الملك في الجريمة.

وقبل وفاته، قُتل شقيق الشاهد الرئيسي ومحاميه.

وكشف تقرير أن المسؤولين لم يتحققوا من تفاصيل مهمة بشأن أشخاص مثيرين للارتياب أو مركبات مثيرة للارتياب، كما لم يبلغوا الحراس الشخصيين بالمعلومات التي كانت لديهم، على سبيل المثال، معلومة بشأن شخص مشبوه كان يتعقب دي فريس.