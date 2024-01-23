رئيس النواب الليبي يدعو لتشكيل حكومة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نولاند، رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة في ليبيا، محذرًا من أن ذلك من شأنه إعادة البلاد إلى المربع الأول.

واستقبل عقيلة بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، وفدًا أمريكيًا برئاسة نورلاند، ضم كلًا من مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة نبيل صديق فلورس.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سبل حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن عقيلة أكد لمحاوريه الأمريكيين «إنجاز مجلس النواب لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات».

وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن عقيلة أكد لنورلاند «أن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيدنا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية».

من جهتها، قالت سفار الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» إن لقاء الوفد الأمريكي مع عقيلة جاء لمناقشة أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته، مشيرة إلى أن «الوفد عبر عن تقديره لعمل لجنة (6+6)» المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية».

وأضافت أن «الوفد الأمريكي شدد على أهمية أن يجتمع الفاعلون المؤسسون معًا؛ لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال».

كما ناقشوا أيضًا أهمية أن يعمل الليبيون من كل الأطراف معًا؛ للحرص على أن تكون هناك بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية المقبلة.