بسبب رسم كاريكاتوري انتقد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرض رسام الكاريكاتير البريطاني الشهير بوب موران، إلى هجوم لاذع واتهامات بـ"معاداة السامية".

موران نشر رسما كاريكاتوريا على صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقاً)، يُظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جالسا على مائدة مليئة بأشلاء الأطفال والرضع، ويقف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جواره بزي نادل وهو يسكب الدماء في الكأس.

كما أظهر الرسم رئيس وزراء الحكومة البريطانية ريشي سوناك وهو يحمل لنتنياهو طبقا مغطى، تظهر يد طفل متدلية منه في الهواء، وفي صدارة الرسم كلمة "كوشير"، وهي كلمة تعني "أي طعام صالح للاستهلاك من قبل الشعب اليهودي".

نشر موران الرسمة يوم 21 يناير 2023، وشاهدها ما يزيد عن 8 ملايين شخص، وتفاعل معها 8 آلاف، بينما شاركها 4 آلاف آخرون.

وتباينت التعليقات على الرسم بين أشخاص يتهمونه بمعاداة اليهود والتحيز ضد إسرائيل، بينما علق آخرون داعمون للقضية الفلسطينية بالتشجيع وإبداء الاستحسان للتغريدة، ورد موران على أحد مهاجميه قائلاً: "لماذا تعتقد أنها معاداة للسامية؟ لقد هاجمت رجلاً جعل من مهمته قتل آلاف اليهود خلال السنوات الثلاث الماضية. أنت من تدافع عنه".

بوب موران، هو رسام الكاريكاتير السياسي لصحيفة ديلي تلجراف، قام أولاً برسم الرسوم الكاريكاتورية السياسية لصحيفة morning star البريطانية، وفي صيف عام 2010 تم تكليفه بعمل سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية لصحيفة الجارديان وفي الربيع التالي، تولى منصبًا دائمًا في ديلي تلغراف.

وهو شخص معروف بنقده اللاذع للقادة السياسيين، كان من بين الأصوات المتشككة في فيروس كورونا، ومناهض للقاح، وأيضاً مدافعًا عن غزو بوتين لأوكرانيا، وقد فصله من صحيفة ديلي تلجراف في عام 2021 لتهديده بالإساءة الجسدية واللفظية ضد طبيبة الرعاية.

لم يكن هذا الرسم الوحيد الذي هاجم فيه موران القادة السياسيين الحاليين، ففي 12 يناير الجاري نشر رسماً لما يبدو "حمام كبير" يشبه الحمامات التي تواجدت في القرون الوسطى، ويجلس داخله زعماء ورجال أعمال مشهورين، عُراه ويسبحون في بركة من الدماء، ومن بينهم دونالد ترامب وسيدة الأعمال الأسكتلندية ميشيل مون، وشخصاً آخر ينظف جسده بعلامة شركة فايزر العالمية، وبنيامين نتنياهو، كما ظهر شخصاً ملثماً بطريقة تشبه المقاومة الفلسطينية في نفس المكان، وهيلاري كلينتون، وغيرهم.