محافظ بني سويف يوجه بالتوسع في منافذ بيع السلع وتكثيف الرقابة على توزيع أنابيب البوتاجاز

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومنظومة توزيع أنابيب البوتاجاز بالقرى والمدن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فورية ضد المخالفات التموينية خاصة احتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والاستراتيجية وأنابيب البوتاجاز.

ووجه المحافظ، بزيادة منافذ السلع والمعارض التي توفر السلع بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة غير المبررة والمبالغ فيها، مع تكثيف حملات الرقابة على الأسعار وإلزام المحال التجارية إعلان أسعار السلع، مع التنسيق المستمر بين التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة للتوسع في المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وضخ الكميات المناسبة من أنواع السلع.

جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة إهناسيا واستماع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين فيما يتعلق بالسلع التموينية وأنابيب البوتاجاز، في حضور وكيل وزارة التموين والتنفيذيين المعنيين.

وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية ووكيل وزارة التموين، بسرعة التحرك للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتواصل المستمر بين المعنيين لسرعة الاستجابة.