أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: المقاومة قضت على نتنياهو سياسيا

قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد التأييد الشعبي، رغم وجود أغلبية برلمانية لحزبه في الكنيست الإسرائيلي من الناحية التقنية، مؤكدًا أن «المقاومة قضت على نتنياهو سياسيا».

وأضاف البرغوثي، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، مساء الثلاثاء، أن «استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو، خسر بشكل كبير حجم التأييد الذي كان يتمتع به».

ولفت إلى أن «التقديرات تشير إلى أن نتنياهو، لا يملك الآن إلا نصف حجم التأييد الذي كان يمتلكه»، مُرجعة الأمر إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وفشل إدارته للحرب على قطاع غزة.

وذكر أن «ما جرى أمس في مخيم المغازي، والخسائر البشرية التي لا تستطيع إسرائيل أن تحتملها، والخسائر الاقتصادية، كلها عوامل تؤدي إلى انخفاض حجم التأييد لنتنياهو».

وأشار إلى أن «قضية الأسرى تلعب دورا هاما في حشد التأييد لإسقاط حكومة نتنياهو، حيث يحدث تزاوج بين احتجاجات عائلات الأسرى التي تخشى على حياة ذويهم من القصف الإسرائيلي الذي يقتلهم بشكل منتظم، وبين الغضب الشعبي الذي كان قائما أصلا قبل هذه الحرب والعدوان وطالب بإسقاط نتنياهو».