مسيرة شبابية بالقليوبية احتفالا بعيد الشرطة المصرية

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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء لانطلاق مسيرة شبابية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

فيما تقدم المسيرة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتشهد محافظة القليوبية اليوم الاحتفال بالذكر الـ72 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير بانطلاق مسيرة شبابية من أمام ديوان عام المحافظة وحتى حديقة صقلية بمدينة بنها يشارك فيها أعضاء مراكز الشباب وفرق التطوع والجوالة والأكاديميات وفريق شباب يدير شباب yly رافعين أعلام مصر.

فيما يحمل شباب القليوبية علم مصر بطول 50 مترا من أمام ديوان عام المحافظة لحث المواطنين على الانتماء للوطن ومؤسساته وتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.

يذكر أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي بعد رفضهم تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تطبيق رؤية واستراتيجية الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة نشر الوعي بين النشء والشباب بالقضايا الوطنية والمناسبات القومية لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على حمل لواء التقدم والتنمية.