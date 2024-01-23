وفاة تومي بالدوين نجم تشيلسي السابق

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم وفاة مهاجمه السابق تومي بالدوين عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وسجل بالدوين 92 هدفا في 239 مباراة خاضها مع تشيلسي، الذي توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس خلال فترة وجوده بقلعة (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن.

وولد بالدوين في بلدة جيتشيد بإنجلترا، وانضم لتشيلسي قادما من منافسه اللندني أرسنال في سبتمبر 1966، وسجل هدفه الأول مع الفريق الأزرق في أكتوبر من نفس العام خلال لقاء تشيلسي ضد مضيفه مانشستر سيتي.

وأحرز اللاعب الراحل 17 هدفا في موسمه الأول مع تشيلسي، ولعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1967، والذي خسره الفريق اللندني أمام جاره توتنهام هوتسبير.