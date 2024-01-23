سجينات إيرانيات تعتزمن الإضراب عن الطعام احتجاجا على الإعدامات

أعلنت 61 سجينة في سجن إيفين سيء السمعة بالعاصمة الإيرانية طهران، الإضراب عن الطعام الخميس المقبل، بعد إعدام محتج معارض.

وأعلنت نرجس محمدي، السجينة الحائزة عن جائزة نوبل للسلام لعام 2023،عن الإضراب المخطط له عن الطعام اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على تطبيق "إنستجرام"، التي يديرها أقاربها من الخارج.



وحصلت "محمدي"، وهي أحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في إيران، على جائزة نوبل "لنضالها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وحاليا تقضي نرجس البالغة 51 عاما من العمر، عقوبة مطولة بالسجن في طهران.

وأوضح المنشور أن السجينات السياسيات بسجن إيفين سيضربن على نحو مشترك عن الطعام بعد غد الخميس، احتجاجا على عمليات الإعدام التي تم تنفيذها مؤخرا وستدعون إلى وقف الإعدامات.



وتم صباح اليوم الثلاثاء، إعدام محمد قوبادلو، وهو أحد المشاركين في موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في خريف 2022.

وتتهمه السلطات القضائية بالمسؤولية عن قتل ضابط شرطة خلال المظاهرات.

وذكرت منظمات حقوقية أن قوبادلو كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وجاء في صفحة محمدي على تطبيق إنستجرام أن "أنباء إعدام الشاب الإيراني أثارت موجة من الغضب والاحتجاج في المجتمع".

يذكر أن مظاهرات انطلقت في إيران بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاما، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية قبل عام، بعد القبض عليها بسبب مخالفتها تعاليم الزي الإسلامي.

ومنذ ذلك الحين تم إعدام تسعة أشخاص شاركوا في الاحتجاجات. ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمات التي واجهوها بأنها إجراءات غير عادلة وباطلة.