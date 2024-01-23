نتفليكس تشتري حقوق بث برنامج رو التلفزيوني للمصارعة الحرة مقابل 5 مليارات دولار

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حصلت منصة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس على حقوق بث الحصري للبرنامج التلفزيوني الحي راو وغيره من برامج شركة وورلد ريستلنج إنترتينمنت (دبليو.دبليو.إي) للمصارعة؛ ما يمثل أول خطوة كبيرة للمنصة الأمريكية في مجال بث الأحداث الحية.

ووافقت نتفليكس على دفع 5 مليارات دولار مقابل العقد الذي يستمر 10 سنوات بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

وسيتم بث حلقات راو مباشرة عبر منصة نتفليكس في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم اعتبارا من يناير 2025، بعد انتهاء عقد شركة دبليو.دبليو.إي مع كومكاست كورب.

كما ستصبح نتفليكس صاحبة الحق الحصري لبث برامج شركة دبليو.دبليو.إي بما فيها برنامج سماك داون خارج الولايات المتحدة.

كما حصلت نتفليكس على حق بث البرامج الحية التي يتم دفع رسوم مقابل مشاهدتها مثل ريسلمانيا وسمر سلام ورويال رامبل.

وسيتمكن مشتركو نتفليكس من مشاهدة هذه البرامج دون أي تكلفة إضافية.

وبعد نجاحها في استقطاب أكثر من 200 مليون مشترك من خلال خدمة عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية بحسب طلب المشترك، تعهدت نتفليكس الآن بتقديم 3 ساعات من برامج البث الحي أسبوعيا خلال العام المقبل.

وتأمل نتفليكس في استقطاب ملايين المشاهدين المحبين لبرامج دبليو.دبليو.إي وزيادة حصيلتها من الإعلانات.