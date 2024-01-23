جيروزاليم بوست: تصاعد عدد مقاتلي القسام بمعركة خان يونس

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أفادت صحيفة عبرية بتوقعات مخالفة لمزاعم الجيش الإسرائيلي بانخفاض أعداد مقاتلي كتائب القسام؛ إذ ترجح الصحيفة انضمام الآلاف خلال معارك جنوب غزة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست إنها ترجح أن أقل من 1% من قوام القسام تم ضمهم حديثا يعادل رقم 3000 مقاتل.

وأضافت الصحيفة أن أولئك المقاتلين قد يكونوا من الشباب النازحين بالجنوب بينما سيقع عبء تنظيم الصفوف على بقايا كتائب المناطق الشمالية والتي انتقلت جنوبا.

تابعت الصحيفة أن القسام لن تجد صعوبة لتدريب المقاتلين المستجدين؛ إذ أن المعارك تتخذ شكل غير نظامي وبأسلحة بسيطة كالكلاشينكوف والآر بي جي.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن مزاعم جيش الاحتلال بقتله 9000 من مقاتلي القسام هي تقديرات لها نقطتي ضعف إحداهما الاعتماد على تقييمات الطيران المسير في إحصاء القتلي، وثانيهما اعتماد أسلوب إحصاء الجثث والذي تبين معدلات الخطأ فيه إبان استخدامه في حرب فيتنام الثانية.